Русофобия в Казахстане жёстко насаждается сверху по указке Астаны

Юрий Кушнарев

постепенно терпеливые политики России превратились в терпил,вот и всё объяснение отношения к нам нацистов из каз-на да и из прочих аулов. Что характерно,презрительное отношения фашиствующие подонки,что казахи,что таджики демонстрируют русскому народу,а не его президенту,главе МИДа и пр.,которые и допускают такое отношение. И ведь это было задолго до СВО,а сейсас на два фронта не повоюешь.