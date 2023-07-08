БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русофобия в Казахстане жёстко насаждается сверху по указке Астаны

Русофобия в Казахстане жёстко насаждается сверху по указке Астаны

Айнур Курманов.   Казахстан буквально накрывает искусственно раздуваемой волной русофобии. Причем, в этом процессе принимают всё более активное и открытое участие бывшие и действующие чиновники, а также бюджетники и служащие, а не какие-то там маргиналы из «языковых патрулей».

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
постепенно терпеливые политики России превратились в терпил,вот и всё объяснение отношения к нам нацистов из каз-на да и из прочих аулов. Что характерно,презрительное отношения фашиствующие подонки,что казахи,что таджики демонстрируют русскому народу,а не его президенту,главе МИДа и пр.,которые и допускают такое отношение. И ведь это было задолго до СВО,а сейсас на два фронта не повоюешь.
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Так нельзя, они ведь наши партнёры! В.В. Пу.
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2 час.

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