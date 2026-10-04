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ТАСС

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ВС РФ поразили четыре сухогруза ВСУ в порту Черноморск и акватории Черного моря

ВС РФ поразили четыре сухогруза ВСУ в порту Черноморск и акватории Черного моря

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили беспилотниками "Герань-4 сикер" по четырем сухогрузам с имуществом ВСУ в порту Черноморск, акваториях Бугского Лимана и Черного моря.

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