Bild: в Германии россияне жестко осудили появление вдовы Навального* на выборах

Жена покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлия замечена в Берлине в очереди к посольству, где сегодня можно проголосовать на президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии