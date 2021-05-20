Еще немного вампиров. На этот раз — советских

На «Кинопоиске» стартовал сериал «Пищеблок». Что о проекте думает автор романа Алексей Иванов и почему экранизацию сравнивают с американским сериалом «Очень странные дела»?На сервисе «Кинопоиск HD» вышел сериал по роману Алексея Иванова «Пищеблок».