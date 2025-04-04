В Нижегородской области планируется создать институт общественного экологического контроля 

В Нижегородской области планируют создать институт общественного экологического контроля. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин по итогу рабочей поездки в Москву, где вопрос подготовки общественных инспекторов для усиления контроля в сфере экологии обсуждался на встрече с лидером общероссийской экологической организации «Зеленый патруль» Андреем Нагибиным.
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