В Нижегородской области планируется создать институт общественного экологического контроля 

В Нижегородской области планируют создать институт общественного экологического контроля. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин по итогу рабочей поездки в Москву, где вопрос подготовки общественных инспекторов для усиления контроля в сфере экологии обсуждался на встрече с лидером общероссийской экологической организации «Зеленый патруль» Андреем Нагибиным.