Театр абсурда
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Театр абсурда

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Потери "Иностранного легиона"

Потери "Иностранного легиона"

ПОЧЕМУ НАЁМНИКИ ПОКИДАЮТ УКРАИНУ? «Интернациональный легион» территориальной обороны Украины был создан в феврале 2022 года по инициативе Зеленского для привлечения иностранцев в добровольческие подразделения, находящиеся в составе территориальной обороны ВСУ.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
СВО внесла серьёзные коррективы в мировоззрение &quot;солдат удачи&quot;. Как выяснилось, война с русскими - это нихрена не сафари, как в Афгане, Африке или Латинской Америке. Тут пришлось воевать не с пигмеями с луками, не с пастухами с автоматами, а с почти полноценными вооруженными силами не самой маленько, не самой бедной и не самой слабой страны. Почему &quot;почти&quot; - по умолчанию воюем с &quot;братским народом&quot; на своей территории, поэтому не применяем ковровые бомбометания и ракетные удары &quot;всё в труху&quot; по тыловым позициям и логистике противника, это их выручает. Второй момент - банальное кидалово на бабки и всё с этим связанное. Самое элементарное - отправка на убой с целью присвоить себе выделенные под наёмников бабки. оставление тел погибших на поле боя или тайное захоронение - чтобы числился пропавшим без вести, опять экономия на выплатах родственникам. Отсутствие снабжения всем необходимым - оружием, боеприпасами, медикаментами, жратвой - все за наличный расчёт. И такого дерьма еще много можно накопать. Надеюсь, что те, у кого ума хватило свалить домой без деревянного бушлата, расскажут в своих странах в &quot;узких кругах&quot;, что с русскими лучше не связываться.
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