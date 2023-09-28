Потери "Иностранного легиона"

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Леонид Ла Рошель

СВО внесла серьёзные коррективы в мировоззрение "солдат удачи". Как выяснилось, война с русскими - это нихрена не сафари, как в Афгане, Африке или Латинской Америке. Тут пришлось воевать не с пигмеями с луками, не с пастухами с автоматами, а с почти полноценными вооруженными силами не самой маленько, не самой бедной и не самой слабой страны. Почему "почти" - по умолчанию воюем с "братским народом" на своей территории, поэтому не применяем ковровые бомбометания и ракетные удары "всё в труху" по тыловым позициям и логистике противника, это их выручает. Второй момент - банальное кидалово на бабки и всё с этим связанное. Самое элементарное - отправка на убой с целью присвоить себе выделенные под наёмников бабки. оставление тел погибших на поле боя или тайное захоронение - чтобы числился пропавшим без вести, опять экономия на выплатах родственникам. Отсутствие снабжения всем необходимым - оружием, боеприпасами, медикаментами, жратвой - все за наличный расчёт. И такого дерьма еще много можно накопать. Надеюсь, что те, у кого ума хватило свалить домой без деревянного бушлата, расскажут в своих странах в "узких кругах", что с русскими лучше не связываться.