Ферментированная капуста без соли: Рецепт здоровья

Ферментированные овощи (более привычно говорить – квашеные) являются естественными пробиотиками. Они благотворно действуют на микрофлору кишечника, содержат широкий спектр витаминов, микроэлементов и укрепляют иммунную защиту организма.
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