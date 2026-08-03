Аэропорт Шарлеруа закроется на 77 дней в 2028 году ради ремонта за 50 млн евро

Брюссельский аэропорт Шарлеруа (CRL), который специализируется на обслуживании бюджетных авиакомпаний, в том числе Wizz Air и Ryanair, полностью остановит свою деятельность в период с 15 августа по 31 октября 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии