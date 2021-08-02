В МВД отметили рост числа преступлений в интернете

По итогам шести месяцев текущего года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RT со ссылкой на статистику МВД России.
По итогам шести месяцев текущего года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RT со ссылкой на статистику МВД России.
Свежие комментарии