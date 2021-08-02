Газета.ru

5 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Алымов
    До чего отвратная рожа, ветеринар хуев добрался до кормушки своим вонючим рылом.Глава СНБО Данило...
  • Серж Южанин
    Захарова усомнила...
  • Белый Белый
    Даже в более жёсткие противостояния Московия не уничтожила Киев, а тут кузнечиков понесло.В Госдуме ответил...

В МВД отметили рост числа преступлений в интернете

В МВД отметили рост числа преступлений в интернете

По итогам шести месяцев текущего года в России число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RT со ссылкой на статистику МВД России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх