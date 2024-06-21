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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Свежий слух намекнул, что Ubisoft делает Assassin's Creed про Монголию. Это, скорее всег...

Свежий слух намекнул, что Ubisoft делает Assassin's Creed про Монголию. Это, скорее всег...

Свежий слух намекнул, что Ubisoft делает Assassin's Creed про Монголию. Это, скорее всего, не такПопулярный киноинсайдер Даниэль Рихтман (Daniel Richtman) рассказал, что Ubisoft проводит кастинг на роль монгольской воительницы для некой Project Hero.

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