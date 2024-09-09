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В Калужской области установились IV и V классы пожарной опасности

В Калужской области установились IV и V классы пожарной опасности

В Калужской области затянувшаяся сухая и жаркая погода привела к повышению опасности лесных пожаров. Как сообщили в МЧС, сегодня в 19 районах Калужской области установился IV класс пожарной опасности, а в 7 районах - уже V класс.

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