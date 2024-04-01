Банку курганской тушенки теперь можно найти в Crossout Теперь каждый игрок при с...

Банку курганской тушенки теперь можно найти в CrossoutТеперь каждый игрок при сборке своего бронемобиля сможет добавить на крышу деталь в виде банки курганской тушенки или выиграть такую же тушенку в лотерее, чтобы затем обменять ее на валюту внутри игры.
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