В Москве состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ-2025

Форум пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня В Москве прошло заседание Организационного комитета под руководством заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя Оргкомитета ПМЭФ Максима Орешкина.
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