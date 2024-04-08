Эксперт по этикету объяснила, как правильно выбрать букет

Shutterstock/Gustova Svetlana Выбор букета должен зависеть от того, в какой ситуации человек будет его дарить, например, на торжественное событие не стоит дарить садово-луговые цветы, а на свидание-прогулку — большие букеты роз.
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