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Звезда ("Выходи, вставай, звезда, выгибай дугу над прудом!..") (стихотворение)

Звезда ("Выходи, вставай, звезда, выгибай дугу над прудом!..") (стихотворение)

28 мая 1886 года родился русский поэт Владислав Ходасевич (1886-1939). _________________________________________________________________________________ Выходи, вставай, звезда, Выгибай дугу над прудом! Вмиг рассечена вода Неуклонным изумрудом.

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