Почему американские мужчины носят под рубашкой футболку

Многие мужчины в Америке носят под рубашкой футболки. При этом последние выглядывают из-под ворота. Наши соотечественники могут сказать, что принадлежность к этой стране не имеет значения, так как и у нас рубашки надевают поверх нательного белья.
Многие мужчины в Америке носят под рубашкой футболки. При этом последние выглядывают из-под ворота. Наши соотечественники могут сказать, что принадлежность к этой стране не имеет значения, так как и у нас рубашки надевают поверх нательного белья.
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