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Почему американские мужчины носят под рубашкой футболку

Почему американские мужчины носят под рубашкой футболку

Многие мужчины в Америке носят под рубашкой футболки. При этом последние выглядывают из-под ворота. Наши соотечественники могут сказать, что принадлежность к этой стране не имеет значения, так как и у нас рубашки надевают поверх нательного белья.

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Wlad Wlad
"За время службы американцы настолько привыкают" *** А много ли американцев СЛУЖИЛИ? *** По опросам у американцев НЕ БЫЛО знакомых, которые воевали во Вьетнаме и Корее - там воевали СИРОТЫ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ. Ну как герой Киану Ривза из фильма "Прогулка в облаках".
Grandad
При чем тут американская армия? У нас тоже теперь такие майки в армии носят. И вне армии тоже у многих такие.
владимир косяковский
Шабат! Шалом! Конгениальная статья об американских трусах,пардон,хвутболках! Весь "миртесен" размышляет о величии Соед.Шт.Армении,пардон,Америки! Сам Лева Штраус(близкий родственник Мордехая-К.Маркса) придумал штаны! Там же-жвачка!И конечно изобретение для всего мира-сральная бумага! Хвала Соед.Штаны Америки!!!
Виктория Иванова
Аплодирую!!!)))
кормчий
Можно подумать ,что все пиндосы поголовно служили в армии !
Борис Осипов
Волосатую грудь скрывают...
Афанасий
Носят одинаково майки и футболки, и там и у нас. Больше в глаза бросается что в любом американском фильме мужики в белых бабских трусах, вот это странно.
Алла Дубинина
Милитари бывают не только цвета хаки...

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