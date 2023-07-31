Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Зарплата Мане в «Аль-Насре» – 40+ млн евро в год чистыми. «Бавария» платила ему 25 млн грязными

По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб получит за нападающего менее 30 миллионов евро с учетом бонусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх