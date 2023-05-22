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Представитель Республики Сербской в РФ Перович: Путин и Додик могут обсудить строительство газопровода

Представитель Республики Сербской в РФ Перович: Путин и Додик могут обсудить строительство газопровода

Глава представительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины в России Душко Перович сообщил, что президент государства Милорад Додик может обсудить проект строительства газопровода и стоимость топлива с президентом РФ Владимиром Путиным.

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