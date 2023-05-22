Представитель Республики Сербской в РФ Перович: Путин и Додик могут обсудить строительство газопровода

Глава представительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины в России Душко Перович сообщил, что президент государства Милорад Додик может обсудить проект строительства газопровода и стоимость топлива с президентом РФ Владимиром Путиным.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии