"Да обезболу возьми нам": Двое украинских солдат замуровали сами себя в доте. Теперь русские носят им еду и лекарства
Царьград
Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Необычный случай произошёл под Курахово.
Комментарии
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Народам России и российской окраины под названием "украина" нечего было делить! 30 лет идеологической обработки под руководством жидов и контролем англо-саксов, всегда мечтавших поссорить русских и украинцев, привели к этой бойне, когда славяне убивают друг друга. Нужна российская идеология через все СМИ, очищающая мозги украинцев от дебилизма и поворот оружия украинцами против их настоящих врагов: евронаёмников и нацистов!
Наши солдаты мужественные и милосердные.Горжусь ВАМИ,ребята.А фашисты бы взорвали ,и нет проблем!
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