"Да обезболу возьми нам": Двое украинских солдат замуровали сами себя в доте. Теперь русские носят им еду и лекарства

Владимир Елкин

Народам России и российской окраины под названием "украина" нечего было делить! 30 лет идеологической обработки под руководством жидов и контролем англо-саксов, всегда мечтавших поссорить русских и украинцев, привели к этой бойне, когда славяне убивают друг друга. Нужна российская идеология через все СМИ, очищающая мозги украинцев от дебилизма и поворот оружия украинцами против их настоящих врагов: евронаёмников и нацистов!