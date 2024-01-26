Кличко сомневается,что Украина вступит в ЕС и санкция на геноцид русских от экс - представителя НАТО: информационный хит-парад

слово РЕДАКТОРА В очередном выпуске информационного хит-парада #всё_как_есть нас снова ждут заявления украинских политиков, поражающие своим цинизмом, неправовые решения властей Прибалтики, очередные тотальные переименования в украинской столице в угоду русофобским трендам, прямая легитимизация убийства мирного населения нашей страны со стороны натовских генералов и неожиданные прозрения от мастера слова Виталия Кличко.
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