Экс-командующий 58-й армией Попов поблагодарил журналистов за поддержку

Лидия

Укравших и присвоивших миллиарды не привлекают. Тот же Потанин хапнул Норильский Никель, сидя тихушником в правительстве. А тут миллион на фронт. Думаю, кто-то позавидовал его популярности и успехам, даже Жуков не стеснялся задвигать успешных конкурентов, например генерала Белова, который не пустил немцев в Тулу, защитил весь юг Москвы и Московской области, кто онём сейчас слышал?. А бабушка рассказывала, как они уже готовились к приходу немцев, особенно запомнилось как они зарывали в землю собрание сочинений Сталина.