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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Экс-командующий 58-й армией Попов поблагодарил журналистов за поддержку

Экс-командующий 58-й армией Попов поблагодарил журналистов за поддержку

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.

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Комментарии
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Лидия
Укравших и присвоивших миллиарды не привлекают. Тот же Потанин хапнул Норильский Никель, сидя тихушником в правительстве. А тут миллион на фронт. Думаю, кто-то позавидовал его популярности и успехам, даже Жуков не стеснялся задвигать успешных конкурентов, например генерала Белова, который не пустил немцев в Тулу, защитил весь юг Москвы и Московской области, кто онём сейчас слышал?. А бабушка рассказывала, как они уже готовились к приходу немцев, особенно запомнилось как они зарывали в землю собрание сочинений Сталина.
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6 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Укравший могут поделиться, а от нищего нечего взять! Какой позор на весь Мир! Что сотворил оленевод с МО? Где грамотные, боевые генералы, а не те, паркетные, которые купили себе и звания и награды?
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3 час.

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