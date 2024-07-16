Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
Экс-командующий 58-й армией Попов поблагодарил журналистов за поддержку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия
Укравших и присвоивших миллиарды не привлекают. Тот же Потанин хапнул Норильский Никель, сидя тихушником в правительстве. А тут миллион на фронт. Думаю, кто-то позавидовал его популярности и успехам, даже Жуков не стеснялся задвигать успешных конкурентов, например генерала Белова, который не пустил немцев в Тулу, защитил весь юг Москвы и Московской области, кто онём сейчас слышал?. А бабушка рассказывала, как они уже готовились к приходу немцев, особенно запомнилось как они зарывали в землю собрание сочинений Сталина.
Ответить
6 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Укравший могут поделиться, а от нищего нечего взять! Какой позор на весь Мир! Что сотворил оленевод с МО? Где грамотные, боевые генералы, а не те, паркетные, которые купили себе и звания и награды?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии