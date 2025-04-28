Ретропонедельник №199 Патефон

На этой неделе в моем виртуальном музее советской бытовой техники открывается очередная выставка. Сегодня это патефон, выпускаемый Молотовским государственным заводом Министерства сельскохозяйственного машиностроения.
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