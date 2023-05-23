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Поляки строят склады с боеприпасами у белорусской границы

Поляки строят склады с боеприпасами у белорусской границы

В Польше еще продолжаются учения польской армии Anakonda 23 («Анаконда-23»), начавшиеся 6 мая. Но они все больше напоминают мероприятия (этапы) по развертыванию группировок войск у границы с Белоруссией и очень похожи на подготовку к вторжению.

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