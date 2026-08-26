Педофил переименовал озеро Онтарио

Трамп объявил, что переименовал пограничное озеро Онтарио в озеро Америка. Чуть ранее Трамп обложил Канаду большими пошлинами и отменял различные преференГубернатор канадской провинции заявил, что Трамп клоун.
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