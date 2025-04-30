Языческий славянский праздник Живин день отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая 2025 года Алексей НикольскийВ древние времена, когда природа воспринималась как живая сущность, а каждое её проявление связывали с божественными силами, ночь с 30 апреля на 1 мая имела особое значение.
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