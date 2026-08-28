Как я выбирал пластиковые окна в Санкт-Петербурге: практический разбор от завода-производителя

Петербургский климат — штука коварная. Высокая влажность, постоянные ветра с залива, резкие перепады температуры и бесконечная морось заставляют совершенно иначе смотреть на такую, казалось бы, бытовую вещь, как оконные конструкции.
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