Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я выбирал пластиковые окна в Санкт-Петербурге: практический разбор от завода-производителя

Как я выбирал пластиковые окна в Санкт-Петербурге: практический разбор от завода-производителя

Петербургский климат — штука коварная. Высокая влажность, постоянные ветра с залива, резкие перепады температуры и бесконечная морось заставляют совершенно иначе смотреть на такую, казалось бы, бытовую вещь, как оконные конструкции.

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