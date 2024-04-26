WAFA: число тел в массовых захоронениях в Хан-Юнисе превысило 390

Global look press/Rizek Abdeljawad/XinHua Послы выхода израильских военных из города Хан-Юнис на юге сектора Газа палестинские спасатели извлекли более 390 тел из массовых захоронений в медицинском комплексе "Нассер", сообщили в агентстве WAFA.
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