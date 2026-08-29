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Царьград

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ЦСКА обсуждает с "Динамо" трансфер защитника Аззи

ЦСКА обсуждает с "Динамо" трансфер защитника Аззи

Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов подтвердил переговоры с московским ЦСКА о возможном трансфере защитника Мохамеда Аззи.

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