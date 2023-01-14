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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Утром в субботу, 14 января, стало известно, что в украинском городе Харьков прогремели взрывы. Соответствующие данные ранее сегодня предоставили сотрудники местных средств массовой информации.

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