Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова осудила проверку молдаван на полиграфе на литовской границе

Захарова осудила проверку молдаван на полиграфе на литовской границе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала допрос граждан Молдовы, которых остановили на литовской границе во время поездки на автобусе по маршруту Санкт-Петербург - Тирасполь.

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