Тот народ себя нашим не считает, - сколько уже можно об этом?!!

Meerflieger

Просто о политике, говорите... А сами в политике ни в зуб ногой... Если это наш народ - то и разборки выходят "внутрисемейные". Свихнувшемуся "братику" мозги вправляем за то, что НАШУ родню обижает... И чужим в них лезть нефиг. А вот если по-вашему - то мы злобные агрессоры получаемся. На чужое государство напали и земли отнимаем. И влезть со стороны могут с полным правом.