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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Тот народ себя нашим не считает, - сколько уже можно об этом?!!

Тот народ себя нашим не считает, - сколько уже можно об этом?!!

А знаете, меня иногда умиляет такое мнение: с той стороны тоже наш народ. - А где он наш, покажите? Вся трагедия, с моей точки зрения, в том, что это уже давным давно не наш народ.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Дурак  ты, читать и понимать прочитанное  не в состоянии.ю
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6 час.
Meerflieger
Просто о политике, говорите... А сами в политике ни в зуб ногой... Если это наш народ - то и разборки выходят &quot;внутрисемейные&quot;. Свихнувшемуся &quot;братику&quot; мозги вправляем за то, что НАШУ родню обижает... И чужим в них лезть нефиг. А вот если по-вашему - то мы злобные агрессоры получаемся. На чужое государство напали и земли отнимаем. И влезть со стороны могут с полным правом.
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4 час.
soylosan
Арендодатель выселят неугодного арендатор. Тот сопротивляется. Вот и вся политика. Земли за которые идёт война были переданы в управление УССР. Поуправляли и хватит. Зря мы столько их вразумляли. А если хотите политические то это гражданская война. Перечитайте историю России. Ничего более жестокого не придумать. И отец на сына, брат на брата.
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1 час.

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