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Царьград

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Алексей Волков прогнозирует рост турпотока в Сочи до 10 млн к 2030

Алексей Волков прогнозирует рост турпотока в Сочи до 10 млн к 2030

Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, сообщает, что в 2026 году Сочи, Анапа и Геленджик останутся популярными курортами Кубани.

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