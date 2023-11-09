Лавров о словах США о "возвращении" территорий Киеву: "Блажен, кто верует"

Global Look Press/Janine Schmitz/PHOTOTHEK Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал словами "блажен, кто верует" заявление Белого дома о том, что Джо Байден верит, что Украина "вернет" территории.
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