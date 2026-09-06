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Zero Hedge

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China Expands Online Content Controls, Putting More Pressure On Creators

China Expands Online Content Controls, Putting More Pressure On Creators

China Expands Online Content Controls, Putting More Pressure On Creators Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, China's new rules governing companies that produce and distribute content for social media took effect on Sept.

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