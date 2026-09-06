China Expands Online Content Controls, Putting More Pressure On Creators Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, China's new rules governing companies that produce and distribute content for social media took effect on Sept.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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