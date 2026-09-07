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Почему на Украине демографическая политика оказалась ненужной

Почему на Украине демографическая политика оказалась ненужной

Замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что количество первоклассников в школах страны за последние 7 лет снизилось вдвое.

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