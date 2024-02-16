СК завёл дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

Врачи работают в стационарах с 14 пострадавшими. Ещё пять человек находятся на амбулаторном лечении. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду и области.
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