Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских взглядов.
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