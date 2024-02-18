Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    вдумываться надо а потом все будет понятно!😂Терпение России л...
  • Россиянин
    Припугнуть тоже надо, что бы сильно не наглели и знали свое место. Ну а выжечь всегда успеем если до этого дойдет.Терпение России л...
  • Леонид Руси
    Это вампирицы...Последний резерв:...

НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

НОВАЯ ВОЙНА ПУТИНА: ПРЕЗИДЕНТ ПОШЕЛ НА ВОЗ

АНДРЕЙ ПЕРЛА Медицинская программа Путина озвучена. Неожиданно для многих он обозначил важное направление борьбы за суверенитет – независимость от Запада и международных организаций в сфере здравоохранения.

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