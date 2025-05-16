Юрий Ильинов

Трамп не ждёт прорыва от российско-украинских переговоров, пока не состоится его встреча с президентом РФ После того, как вчера стал известен состав нашей делегации, которая уже прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, среди мировых политиков, экспертов и СМИ не утихают обсуждения данной темы. Европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, уже назвали подобный формат переговоров несерьёзным. Сам Зеленский и вовсе позволил себе по-хамски окрестить российскую делегацию «бутафорной». Впрочем, отказываться от переговоров он пока не стал. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп на соответствующий вопрос журналистов ответил, что не разочарован российскими переговорщиками. При этом отсутствие «разочарования» по этому поводу он выразил в весьма своеобразной манере. Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации – заявил президент США, подразумевая инвестиционные контракты, которые он подписал в ходе своего ближневосточного турне. В то же время Трамп подчеркнул, что не ждёт никаких подвижек от российско-украинских переговоров, пока он не встретится с российским президентом. Хотя буквально вчера он обещал «хорошие новости» после мероприятия в Стамбуле. Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? – заявил хозяин Белого дома. Напоследок президент США добавил, что российский лидер собирался лететь в Стамбул, но отказался от визита, узнав, что его там не будет. При этом американские СМИ с утра писали, что Трамп отказался от участия в российско-украинских переговорах из-за того, что в Стамбул не прилетел Владимир Путин.