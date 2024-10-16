В Новосибирске военный комиссар Гринченко рассказал, могут ли отправить призывников на СВО

Военный комиссар Дзержинского и Калининского районов обозначил условия срочной службы в 2024 году.Военный комиссар Дзержинского и Калининского районов Новосибирска Сергей Гринченко во время торжественных проводов призывников на срочную службу рассказал, что осенняя призывная кампания продолжается.