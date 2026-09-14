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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Федотов: «Рейс – бандит-рецидивист, пускай сидит и отдыхает, шесть игр своих получит. К красной карточке вопросов нет, не понимаю, что у человека в голове»

Бывший судья Игорь Федотов назвал защитника ЦСКА Матеуса Рейса «бандитом-рецидивистом». 31-летний бразилец получил прямую красную карточку от арбитра  Инала Танашева  за грубую игру против Андерсона Арройо на 15-й минуте матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Рубином » (1:1).

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