Юрист Поздняков предупредил россиян о штрафах до 400 тыс. рублей за мытье машин

Россиян могут оштрафовать на сумму до 400 тыс. рублей за мытье автомобилей в водоохранных зонах. Об этом 17 мая рассказал юрист, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии