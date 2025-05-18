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Мода и Шоу-бизнес

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Бьянка Ценсори в «голом» топе шокировала посетителей фермерского рынка в Испании

Бьянка Ценсори в «голом» топе шокировала посетителей фермерского рынка в Испании

Скандальной паре Канье Уэсту и Бьянке Ценсори вход на светские мероприятия заказан. Ещё в феврале супругов выгнали с церемонии «Грэмми-2025» за внезапную обнажёнку, а организаторы проходящего сейчас Каннского фестиваля подстраховались полным запретом на «голые» платья.

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