Орёл пока занимает 21 место в национальном рейтинге «Город России»

В сети очередной проект–голосование. На этот раз всероссийского масштаба, организованный «в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия российской государственности – “Город России”».
В сети очередной проект–голосование. На этот раз всероссийского масштаба, организованный «в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия российской государственности – “Город России”».
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