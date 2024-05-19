Президент Грузии попросила Макрона приехать

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью газете La Tribune Dimanche, опубликованном 19 мая, попросила президента Франции Эммануэля Макрона приехать на День независимости Грузии 26 мая, чтобы «окончательно освободить Кавказ от российского влияния».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии