Сотрудники полиции задержали лжемедика, едва не задушившую ради 50 тыс. рублей 95-летнюю жительницу Алтайского края

В Алтайском крае в отдел полиции по Ленинскому району Управления МВД России по городу Барнаулу поступило сообщение о преступлении, которое было совершено в отношении местной жительницы 1928 года рождения.
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