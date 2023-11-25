Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Яна
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Опубликованы кадры уничтожения надводных беспилотников врага у берегов Крыма

Опубликованы кадры уничтожения надводных беспилотников врага у берегов Крыма

https://tvzvezda.ru/news/20231125341-CfxAQ.html       Экипажи российских Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполняют задачи по обеспечению безопасности морской акватории у берегов Крымского полуострова.

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