Опубликованы кадры уничтожения надводных беспилотников врага у берегов Крыма

https://tvzvezda.ru/news/20231125341-CfxAQ.html Экипажи российских Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполняют задачи по обеспечению безопасности морской акватории у берегов Крымского полуострова.
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