Пять рейсов из Пулково в Москву задержали на фоне атак БПЛА

В аэропорту Пулково задерживаются пять вылетов в Москву, также некоторые рейсы в столицу отменены. Причина изменения расписания — крупная атака беспилотников на Московский регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК: после сообщен...
- Светоотражающие л...
- Поляков: Петербур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым