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Царьград

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Медведь разгуливал по улицам деревни под Новосибирском и встал на лапы

Медведь разгуливал по улицам деревни под Новосибирском и встал на лапы

В деревне Сидоровка Колыванского района Новосибирской области местные жители сняли на видео медведя, который разгуливал по улицам и вставал на задние лапы; о происхождении зверя и его дальнейшем местонахождении сведений нет.

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