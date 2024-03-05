Wildberries хотят запретить платный возврат товаров

В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Авторы предлагают ввести как общие правила для всех интернет-площадок, так и специальные для тех, кто занимает «значимое положение на рынке», пишет РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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